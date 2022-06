इंडिया से बाहर घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो IRCTC सस्ते में लाया है बेहतरीन Thailand टूर पैकेज

Thailand Tour Packages: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने बेहतरीन टूर पैकेज लांच किया है. इस पैकेज के तहत थाइलैंड घूमने का मौका मिलेगा. अगर आप भी कम खर्च में इंडिया से बाहर घूमने जाने की कोई योजना बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी के इस पैकेज के बारे में सोच सकते हैं. इस पैकेज के तहत आपको बैंकाक, पटाया आदि जगहों पर घूमाया जाएगा. इसकी बुकिंग शुरू हो गई है. इस यात्रा के लिए 23 जुलाई 2022 को लखनऊ से फ्लाइट रवाना होगी. यहां हम आपको इस पैकेज से जुड़ी हर एक जानकारी दे रहे हैं.

IRCTC यात्रा पैकेज डिटेल्स

बता दें, कोरोना महामारी के चलते आईआरसीटीसी ने अब दो साल बाद विदेश यात्रा के पैकेज लांच किए हैं. इससे पहले आईआरसीटीसी नेपाल टूर पैकेज लेकर आया था और अब थाइलैंड का पहला टूर पैकेज लांच किया है. यह यात्रा पैकेज पांच रात और छह दिन का है.

इस टूर पैकेज के तहत बुकिंग कराने पर प्रति व्यक्ति 59,700 रुपये का भुगतान करना होगा. इस दौरान यात्रियों को सिर्फ लखनऊ तक जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. आईआरसीटीसी ने लखनऊ से यात्रियों ले जाने व लाने की व्यवस्था फ्लाइट द्वारा की है.

Add a new chapter in your travel diary, visit fascinating Thailand with #IRCTC Air tour package of ₹59700/- pp* for 6D/5N. For booking details, visit https://t.co/lA4uFP8KQL @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 6, 2022