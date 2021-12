नोएडा में मेट्रो लाइन की केबल चोरी कर ले गए चोर, हजारों यात्री परेशान, जानें Blue Line पर कैसी है स्थिति?

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के जो लोग मेट्रो से सफर करते हैं उनके लिए ये जरूरी खबर है. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की नोएडा ब्लू लाइन (Blue Line) पर मेट्रो ट्रेन देरी से चल रही है. दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यह जानकारी ट्वीट कर दी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोमवार सुबह नोएडा मेट्रो (Blue Line Metro Update)से जुड़ी बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई. दरअसल, नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 61 के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा देरी से चल रही है. इसकी कारण पावर केबल चोरी होना बताया जा रहा है. मामले की पुलिस से शिकायत की गई है. पुलिस तार काटने वाले चोरों की तलाश में जुटी है.

नोएडा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात कुछ चोरों ने नोएडा मेट्रो स्टेशन का केबल काटने का प्रयास किया. केबल काटते ही मेट्रो लाइन का सिग्नल सिस्टम बाधित हो गया. कुछ देर तक इंजीनियर और डीएमआरसी मैनेजमेंट परेशान हो गया. जब पता लगा कि केबल काटा गया है तो फोर्स मौके पर पहुंची तब तक चोर मौके से फरार हो गए थे. सीसीटीवी को खंगालने पर कुछ फुटेज मिले जिनके आधार पर पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जांच में जुट गए हैं. डीएमआरसी के इंजीनियरों की टीम ने पता लगाया कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो सिटी स्टेशन और नोएडा सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के बीच केबल काटी गई है. केबल काटते ही मेट्रो सिग्नल जाने से सेवाएं बाधित हो गईं.

नोएडा थाना फेस-3 में एनएमआरसी ने चोरों के खिलाफ शिकायत की है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश चल रही है. पुलिस आधिकारियों ने कहा है कि जल्द चोरों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एनएमआरसी ने करवाया मुकदमा दर्ज

फेस-3 कोतवाली प्रभारी विवेक त्रिवेदी का कहना है कि सोमवार की सुबह एनएमआरसी की तरफ से लिखित शिकायत दी गई कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो सिटी स्टेशन के बीच में सिग्नल तार काट दिया. जिसकी वजह से मेट्रो में सफर करने वालों को दिक्कत हो रही है.

डीएमआरसी (DMRC) ने ट्वीट कर बताया कि ब्लू लाइन पर नोएडा सिटी सेंटर (Noida City Center) और नोएडा सेक्टर 61 के बीच मेट्रो देरी से चल रही है. हालांकि इसके अलावा पूरे मेट्रो नेटवर्क में कहीं भी कोई परेशानी नहीं है. बाकी लाइनों पर सामान्य सेवा चल रही है. हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई.

