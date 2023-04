NZ vs PAK 5thT20: न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच पांचवां टी20 आज, यहां जानिए मैच से जुड़ी सभी डिटेल

NZ vs PAK 5thT20 All You Need To know: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच आज टी-20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेला जाएगा. जानिए इस मैच से जुड़ी सभी डिटेल और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं.