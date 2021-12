PM Kisan 10th Installment: किसानों के खाते में क्यों नहीं आई अभी तक 10वीं किस्त, जानें वजह

PM Kisan 10th Installment: प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की 10वीं किस्त का इंतजार आज देश का हर एक किसान कर रहा है. सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment) को लेकर अभी तक यहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 से 16 दिसंबर को किसानों के खाते में किस्त के पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब कयास यह लगाया जा रहा कि इसमें कुछ समय और लग सकता है. शायद पिछले साल की ही तरह इस बार भी पीएम किसान की 10वीं किस्त 25 दिसंबर को जारी की जाए.

कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 दिसंबर 2021 को कैबिनेट की बैठक में कई जरुरी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 5 साल के लिए यानी वित्‍त वर्ष 2021-26 के लिए मंजूरी दे दी गई है. उन्‍होंने दावा किया कि इस योजना से देश के 22 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा.

इस महीने हुए कई बदलाव

दरअसल, केंद्र सरकार ने अभी तक 10वीं किस्त को लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है. लाभार्थियों के स्टेटस को देखते हुए किस्त के देरी से आने का अंदाजा लगाया जा रहा है. बता दें सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का हर संभव प्रयास कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकाक की सबसे सफल योजनाओं में एक है. इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस महीने तक योजना में पहले से ही 5 बदलाव किए जा चुके हैं. अब पिछले हफ्ते ही इसमें छठा बदलाव किया गया है. इसके तहत किसानों के लिए अब e-KYC कराना आवश्यक कर दिया गया है.

इसके बिना नहीं मिलेगा आपको लाभ

E-KYC के लिए आपको PM KISAN योजना पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आधार बेस्ट ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पास के सीएससी केंद्रों पर जाएं. अगर आप चाहें तो घर पर आराम से बैठकर भी यह काम कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने इस योजना के तहत अपना E-KYC नहीं करवाया है, उन्हें योजना का लाभ यानी की 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा.

ये हो सकती है किस्त नहीं आने की वजह

बता दें, कुछ कारणों के कारण किस्त आने में देरी हो रही है. अभी तक किसानों के स्टेटस में 'Rft Signed by State For 10th Installment' ही दिख रहा है. Rft (Request For Transfer) का मतलब है कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डाटा जैसे आधार , बैंक अकाउंट नंबर और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है. साथ ही डाटा सही पाया गया है. अब बस FTO (Fund Transfer Order) जेनरेट होना है. लेकिन अभी तक FTO जेनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरा मामला अटका हुआ है.

नोट: इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप PM Kisan Yojna की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं.

