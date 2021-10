बहराइच के मृत किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप

बहराइच: लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात कह कर उनके परिजन फिर से पोस्टमार्टम करवाने पर अड़े गए. परिजनों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम में लापरवाही बरती गई, वीडियोग्राफी नहीं की गई है. उनका कहना था कि गुरविंदर की मौत गोली लगने से हुई है. इस स्थिति से निपटने के लिए शासन ने ADG गोरखपुर अखिल कुमार को बहराइच भेजा गया.

उन्होंने मृतक किसान के परिजनों से बातचीत कर समझाने की कोशिश की. लेकिन परिजन शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े रहे. गोरखपुर जोन के ADG अखिल कुमार ने मृतक किसान के परिजनों की मांग स्वीकार कर ली. किसान नेता राकेश टिकैत के आने का इंतजार किया जा रहा था. उनके बहराइच पहुंचने पर गुरविंदर के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ. इस बार दिल्ली व लखनऊ के डॉक्टरों की टीम ने गुरविंदर के शव का पोस्टमार्टम किया.

इस बारे में ​भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, ''एक किसान जिसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी. बहराइच में दोबारा उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है. दो किसानों के शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है.''

The post-mortem report of a person, who was shot dead during the incident is not correct. A post-mortem is being conducted again in Bahraich. Cremation of two bodies has been done: BKU leader Rakesh Tikait in Lakhimpur pic.twitter.com/DEXpNCPT9N

— ANI (@ANI) October 5, 2021