UP Chunav 2022: राहुल और प्रियंका गांधी ने जारी किया यूपी यूथ मेनिफेस्टो, कहा-फिर से बहाल करेंगे छात्रसंघ का चुनाव

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले फेस के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस (Congress) ने शुक्रवार को अपना यूथ घोषणापत्र (Congress youth Manifesto for UP) जारी कर दिया है. इस दौरान प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी मौजूद रहे . पार्टी ने इसका नाम 'भर्ती विधान' रखा है. प्रियंका गांधी ने 'युवा घोषणापत्र' पेश करते हुए कहा कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस, ट्रेन यात्रा फ्री होगी.

क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हम आपको रोजगार कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, यह सब हमने इस मेनिफेस्टो में लिखा है. इस मेनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की है और जो उनके विचार है वह हमने इस मेनिफेस्टो में डाले हैं. राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में लगभग 880 युवा रोजगार खोते हैं. भाजपा के पिछले 5 सालों शासन में लगभग 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है.

यूपी के विश्विद्यालयों में फिर से शुरू करेंगे चुनाव

प्रियंका गांधी ने कहा कि इस यूथ घोषणापत्र का नाम भर्ती विधान इसलिए रखा गया क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है. उन्होंने कहा कि यूपी के प्रत्येक जिले के लोगों से बात कर इस घोषणा पत्र को बनाया गया है. नौजवानों की समस्या सुलझाने का प्रयास किया गया है. 20 लाख रोजगार देने की बात है और 8 लाख उनमें से रोजगार महिलाओं को दिया जाएगा. यहां पर भी आरक्षण रहेगा. जो युवा अपना काम करना चाहते हैं उनको भी मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि यूपी के विश्विद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे हैं उनको भी शुरू करेंगे. नौजवानों के स्वास्थ्य से लेकर तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए ये दस्तावेज हैं.

फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेंगे फीस

प्रियंका ने कहा, सभी डिपार्टमेंट में पद खाली हैं सभी को भरा जाएगा. जो रोजगार यूनिट है उनको लेकर भी काम करेंगे. फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगेगी. लोगों को परीक्षा देने के लिए उनके लिए बस ट्रेन फ्री की जाएगी. जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें भर्ती से लेकर परीक्षा तक का प्रावधान रहेगा. पेपर लीक नहीं होने देंगे.

