Train Late List : ट्रेनें 9-12 घंटे तक लेट होने से रेलयात्रियों में हाहाकार, कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच कोहराम

Train Late List Today : उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कोहरे और भयंकर ठंड ने कोहराम मचा रखा है. इससे ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है औऱ रेलयात्रियों का बुरा हाल है. दिल्ली हावड़ा रूट की एक दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां 9 से 12 घंटे तक लेट हैं. घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच ट्रेनें काफी धीमी गति से चल रही हैं.रेलवे ने खुद रेलयात्रियों को घर से रेलवे स्टेशन निकलने के पहले ट्रेन के आगमन प्रस्थान की जानकारी लेने की सलाह दी है.

रेलवे ठंड और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 225 के करीब ट्रेनों को पहले ही रद्द कर चुका है या उनके रूट में आंशिक परिवर्तन किया गया है. ट्रेनों की लेटलतीफी की मार राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस, मड़ुवाडीह, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर भी पड़ी है. आनंद विहार, दिल्ली रेलवे स्टेशन और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों पर भी इंतजार कर रहे यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. लोग पूछताछ केंद्रों पर ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी लेने के लिए जुटे हैं.

12 trains running late and 2 trains rescheduled in the Northern Railway region due to fog

