UGC Fake Universities List 2022: यूजीसी ने 21 विवि को घोषित किया फर्जी, UP की भी हैं 4 यूनिवर्सिटीज

UGC Fake Universities List 2022: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित (21 Fake Universities List) किया है. ये विश्वविद्यालय डिग्री नहीं दे सकते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित फेक यूनिवर्सिटी की सूची ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर अपलोड कर दी गई है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज देश की राजधानी दिल्ली में हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में हैं.

UGC की ओर से फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्रों और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 सेल्फ स्टाइल्ड, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं. जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं. लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में आठ, उत्तर प्रदेश में चार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 2-2 जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय हैं.

दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट

1-आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फिजिकल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी

2-कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड

3-यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी

4- वॉकेशनल यूनिवर्सिटी

5- एडीआर सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी

6-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड इंजीनियरिंग

7- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फार सेल्फ एम्प्लायमेंट इंडिया

8-आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

@ugc_india’s Public Notice regarding Fake Universities .

For more details, follow the link :https://t.co/6DZHenskT9.@PMOIndia @EduMinOfIndia @PIB_India @PTI_News @ani_digital pic.twitter.com/PKzG0pjQ3v

— UGC INDIA (@ugc_india) August 26, 2022