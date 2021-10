लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में अब कुछ ही महीनों का समय बच गया है. प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस बार युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इसी क्रम में यूपी की योगी सरकार प्रदेश के 68 छात्र-छात्राओं (UP 68 lakh students) को टैबलेट या स्‍मार्टफोन (Tablets and Smartphones) देने की तैयारी कर ली है. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गोंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि नंवबर में टैबलेट या स्‍मार्टफोन दे दिए जाएंगे. सीएम योगी के ऐलान के बाद औद्योगिक विकास विभाग (UP Industrial Eevelopment Department) की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

मोबाइल पर दी जाएगी जानकारी

जानकारी के मुताबिक योगी सरकार की कोशिश है कि आचार सं‍हिता लागू होने के पहले ही स्‍मार्ट फोन या टैबलेट छात्र-छात्राओं के हाथ में पहुंच जाएं. पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा पोर्टल पर फीड करने के बाद टैबलेट या स्‍मार्टफोन का वितरण किया जाएगा. सरकार ने पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी तय कर दी है. छात्र-छात्राएं जहां अध्‍ययनरत हैं उसी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और अन्‍य शिक्षण संस्थानों को पूरी सावधानी बरतते हुए डेटा फीड करना होगा. डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत आने वाले विद्यार्थियों को स्‍मार्टफोन और टैबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी. जेम पोर्टल के जरिए स्‍मार्ट फोन और टैबलेट की खरीद की जाएगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक करोड़ छात्र-छत्राओं को स्मार्टफोन या टैबलेट देने का ऐलान किए थे. इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं. औद्योगिक विकास विभाग की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इसके बाद टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए अगले माह (नवंबर) के अंत तक चयनित कंपनियों को परचेज आर्डर दिया जाएगा.

जेम पोर्टल पर टेंडर जारी होने के 21 दिन बाद खुलेगा. जेम पोर्टल पर यह अब तक का सबसे बड़ा टेंडर होगा. चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी. जबकि टैबलेट के लिए चयनित कंपनियों को पहले लॉट ढाई लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी.

मृतक आश्रितों के ल‍िए योगी सरकार का बड़ा कदम: दूसरे विभागों में भी मिलेगी नौकरी, विवाहित बेटियों को भी अधिकार

लखनऊ: मुख्तार अंसारी गिरोह का शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर, पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन गया था अलीशेर

WATCH LIVE TV