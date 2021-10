UP Assembly Elections 2022: चुनाव के अनोखे रंग- अखिलेश-राजभर के यहां बंटे नोट, निषाद ने ओढ़ी नोटों की माला

लखनऊ: यूपी के आगामी चुनाव (UP Assembly Elections 2022) को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी प्रचार के दौरान उनकी राजनीति के अनोखे रंग देखने मिल रहे हैं. कहीं वोटरों को रिझाने नोट बंटते दिख रहे हैं तो कहीं खुद नेता नोटों से ढंके नजर आ रहे हैं. हालिया मामला निषाद पार्टी (Nishad Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद (Sanjay Nishad) के नोटों की माला पहनने और राजभर-अखिलेश संयुक्त महापंचायत (Rajbhar Akhilesh Mahapanchyat) में लोगों को नोट बांटे जाने का है. पढ़िए यह दोनों मामले-

डॉ.संजय निषाद ने 500-200 के नोटों की भारी भरकम माला पहनी

बसपा की प्रमुख मायावती (BSP Supremo Mayawati) भी कभी चुनाव के समय लाखों रुपए के नोटों की भारी-भरकम माला पहनकर एकदम से चर्चा में आ गई थीं, अब ऐसा ही पैंतरा निषाद पार्टी (Nishad Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.संजय निषाद (BJP MLC Dr.Sanjay Nishad) ने चला है. एक कार्यक्रम में वह लाखों रुपए कीमत के 500 और 200 के नोटों की भारी भरकम माला पहनकर चर्चा में आ गए हैं. यह माला निषाद ने गोरखपुर में पहनी. यहां चंपादेवी पार्क में संजय निषाद का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था. वहां आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में टिकट की चाहत रखने वाले काफी नेता भी आए थे. इन टिकट चाहने वालों ने निषाद को नोटो की माला पहनाने के अलावा चांदी का मुकुट और तलवार भी भेंट की.

माला में 500 और 200 के जितने नोट लगे थे उस हिसाब से इसकी कीमत लाखों में आंकी जा सकती है. यहां पर निषाद ने अपने समाज के वोटों पर जमकर दाना फेंका. वो बोले कि मैं अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) से मिलने जाता हूं तो पैसा या नौकरी नहीं मांगता. समाज का हिस्सा लेने जाता हूं. वह ऐसे ही विवादों में फंसते रहते हैं. अभी कुछ दिनों पहले वह एक चैनल के स्टिंग में फंस गए थे. इसमें वह यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की खातिर विरोधियों की हत्या कराने और थाना फुंकवा देने तक की बात कहते दिखे. इसके साथ ही बड़बोले बोल बोलते हुए वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को अपना दुश्मन बताते दिखे. निषाद ने भाजपा में रहकर दोनों को मिटाने की बात भी कही थी.

अखिलेश-राजभर की मऊ महापंचायत में विधायक ने बांटे नोट

पिछले ही दिनों मऊ के हलधरपुर में हुई सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर Om Prakash Rajbhar और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महापंचायत में पांच-पांंच सौ रुपए के नोट बांटे जाने का मामला सामने आया है. यहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुशीनगर रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध कार्यकर्ताओं को 500 के नोटों की गड्डी लेकर रुपए बांटते नजर आए. उनकी इस करतूत का वीडियो गत दिवस सोशल मीडिया पर खूब चला. विधायक रामानंद बौद्ध से जब इस बारे में मीडिया ने पूछा तो वह बोले हम पूरे दिन के भूखे थे, इसलिए खाने के लिए पकौड़ी मंगवाने पैसे दिए थे. अब इतने सारे पांच सौ के नोट से वे कौन सी पकौडी मंगवा रहे थे, ये तो वे ही जानें.

