UP Board 12th New Topper 2022: अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश में स्क्रूटनी के बाद यूपी बोर्ड इंटर मीडिएट (UPMSP) की टॉपर बदल गई है. 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 की टॉपर रही दिव्यांशी अपनी जुड़वा बहन (Fatehpur Twin Sisters) दिव्या (UP Board Topper Divya) की वजह से सेकेंड टॉपर हो गई हैं. जुड़वा बहनों ने प्रदेश में पहले और दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाते हुए अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा दिया है. बच्चियों की इस सफतला पर परिवार के साथ ही स्कूल में भी खुशी का माहौल है.

जुड़वा बहन ने छीना पहले स्थान का खिताब

फतेहपुर के मां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राधानगर की छात्रा दिव्यांशी ने इस साल यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था. उन्होंने परीक्षा में 95.4 प्रतिशत अंक से साथ कुल 500 में से 477 अंक के हासिल किए थे. दिव्यांशी की बहन दिव्या भी इंटर की छात्रा थी. उन्हें परीक्षा इस साल परीक्षा में कुल 500 में से 433 अंक हासिल हुए थे.

दिव्या को हिंदी के अलावा अन्य सभी विषयों में दिव्यांशी से अच्छे नंबर मिले थे. हिंदी में सिर्फ 56 अंक मिलने से उनका नाम मेरिट में नहीं था. ऐसे में दिव्या ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था. स्क्रूटनी के बाद हिंदी में नंबर बढ़कर 94 हो गए. जिससे कुल अंकों का योग 479 हो गया, जो कि दिव्यांशी से ज्यादा है. उनका नया रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया गया है.

एक आईपीएस तो दूसरी प्रोफेसर बनकर करना चाहती है देश सेवा

दोनों ही बहनें देश को आगे ले जाने का ख्वाब संजोए जी तोड़ मेहनत में जुटी हैं. स्क्रूटनी के बाद टॉपर बनी दिव्या की कहना है कि वो आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. वहीं दो दूसरे नंबर पर रहीं दिव्यांशी प्रोफेसन बनकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जागाने का काम करना चाहती हैं. दिव्या के पहले स्थान पर आने के बाद अब फतेहपुर के खाते में दो टॉपर हो गए हैं.