कानपुर में गरजे CM योगी, कहा- चचाजान-अब्बाजान के अनुयायी सुन लें, माहौल खराब किया तो फिर...

कानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) में कुछ महीने का ही समय अब रह गया है. ऐसे में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल तैयारियां तेज कर दी है. इसी कड़ी में कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (MIM chief Asaduddin Owaisi) को सीधे चेतावनी दे दी है. सीएम योगी ने ओवैसी (CM Yogi on Owaisi) को अखिलेश यादव (Akhilesh yadav) की समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का एजेंट बताया है. साथ ही ओवैसी पर UP Election 2022 से पहले माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है.

सर्वस्व समर्पण करने वाला दल है भाजपा: CM योगी

कानपुर में बीजेपी की क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी. सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होती है. आजादी के बाद मूल्यों और आदर्शों और भारत के प्रति सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है. जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी. लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब भाजपा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था.

विपक्ष पर लागाया राजनीतिक स्वार्थ का आरोप

सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद से परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी.

सीएम योगी ने अब्बाजान के अनुयायियों को दी चेतावनी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे-चौथे दिन दंगे होते थे. आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा, उस व्यक्ति को जो यहां पर CAA के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है. मैं इस अवसर पर चचाजान और अब्बाजान के इन अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर सुन लें. अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का कर माहौल खराब करोगे, तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना जानती है.

