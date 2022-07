UP MLC Chunav 2022: बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी, इन दो नेताओं पर लगाया दांव

UP MLC BJP Candidate Name: उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (UP Vidhan Parishad) की दो सीटों पर चुनाव हो रहा हैं. इन दोनों सीटों पर शनिवार शाम को भारतीय जनता पार्टी ने दोनों एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह सैथवार ( Dharmendra Singh Saithwar) और निर्मला पासवान (Nirmala Paswan) को चुनावी मैदान पर उतारा है. बता दें कि एमएलसी चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है.

सपा नेता अहमद हसन की मृत्यु और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली दोनों सीटें हुई हैं.