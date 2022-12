UP Scholarship Scheme: स्कॉलरशिप पाने का शानदार मौका, जानिए पात्रता और कैसे करें अप्लाई

UP Scholarship Scheme: राज्य सरकारें जरूरतमंद छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध उपलब्ध कराती हैं. ऐसी ही योजना यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका फायदा इच्छुक और पात्र छात्र उठा सकते हैं. नीचे दिए गए स्टेप के जरिए आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें, योजना के तहत छात्र की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है.

स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने संबंधी तिथियां

यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST) छात्रों को बिना फीस के एडमिशन मिल जाता है, इनके शुल्क का भुगतान यूपी सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा किया जाता है.

छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए कक्षा एक से लेकर पीएचडी पास छात्र आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे स्कॉलरशिप योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है. इसका सर्टिफिकेट संबंधित तहसील से बनवाना होगा.

ऐसे करें अप्लाई

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाना होगा.

- यहां होमपेज पर दिए गए UP Post Metric Scholarship के विलल्प पर क्लिक करें.

- यहां दिए गए UP Other Than Class 12th Course Dashmottar Scholarship Online Form 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब आपको यहां दिए गए Apply online के लिंक पर जाना होगा.

- इसके बाद आपको यहां दी गई जानकारियों को दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.