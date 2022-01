Weather Update: कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सर्दी से ठिठुर रहे यूपी के कई शहर

UP Weather Today: साल 2022 की (New Year 2022) शुरुआत हो चुकी है. साल के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. शीतलहर के प्रकोप से पूरा उत्तर प्रदेश (UP Weather) गुजर रहा है. प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने के कराण कड़ाके की ठंड पड़ रही है. साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं. मौसम विभाग के अनुसार (Meteorological Department) राज्य में शीतलहर के चलते आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड का सितम बरकरार रहेगा. साथ ही 5 से 7 जनवरी के बीच कई शहरों में बारिश होने की संभावना है.

बर्फबारी के चलते बढ़ी ठंड

पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. साल के शुरू होने के साथ ही ठंड (Cold) ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. पारा लुढ़कने से सुबह और शाम के समय सड़कें कोहरे की चादर में लिपटी हुई हैं. हालांकि, धूप निकलने के साथ कोहरे की चादर छंटना शुरू हो जाती है, लेकिन सर्द हवाओं के चलते धूप भी असर नहीं कर रही है. दोपहर में भी लोगों को हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है. वहीं शाम होने पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

शीतलहर के चलते बढ़ी मुसीबतें

कुछ दिन पहले हुई बारिश के असर से दिन के पारे में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई. पारा 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के कई शहरों में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है. यूपी के कई जिले जैसे- मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में घने कोहरे और शीत लहर के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोगों के हाथ-पैर सही से काम नहीं कर रहे हैं. ऐेसे में चाय की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है.

तापमान में आएगी गिरावट

बात करें राजधानी दिल्ली की तो, यहां भी सर्द हवाओं के साथ ठंड में इजाफा हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड का दौरा जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. जबिक अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

