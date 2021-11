UP Weather Update: जानें आज के मौसम का हाल, आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगी ठंड, रखें ख्याल

Latest Weather news: दिसंबर करीब आते ही ठंड (winter) भी बढ़ती जा रही है. ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन (UP government) गौमाता को ठंड से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (UP Energy Resources Minister) पंडित श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने गुरुवार को वृन्दावन में नगर निगम के कान्हा आश्रय गौशाला का निरीक्षण किया. यहां इन्होंने गौमाता की देखरेख के लिए ठंड से बचाव के इंतजान करने के निर्देश दिए इसके साथ ही इनके खानपान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिये.

गौमाता के खानपान का रखा जाएगा ध्यान

पंडित श्रीकान्त शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि गोमाता को ठंड (winter) से बचाने के लिए तिरपाल से इनके रहने वाले एरिया को कवर किया जाए. इसके अलावा इनके चारे में गुड़ और अन्य पौष्टिक आहार बढ़ाएं. गौमाता के स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं कैम्पस (Medical Facilities Campus) में ही उपलब्ध हों. उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों के सहयोग से गौशाला को आदर्श बनाएं.

यह दर्ज किया गया तापमान

यूपी के अलीगढ़ में मैक्सिमम तापमान 26.6 और मिनिमम 12.2, बरेली में मैक्सिमम 24.1 और मिनिमम 10.0 , वाराणसी में मैक्सिमम 28.1 और मिनिमम10.1, प्रयागराज में मैक्सिमम 29.6 और मिनिमम 11.6, मेरठ में मैक्सिमम 25.0 और मिनिमम 8.3, हरदोई में मैक्सिमम 26.5 और मिनिमम 12.5, हमीरपुर में मैक्सिमम 22.2 और मिनिमम 11.2 तापमान दर्ज किया गया है.

सेहत का भी रखें ध्यान

मौसम विभाग लगातार आशंका जता रहा है कि प्रदेश में जल्द ही शीतलहर (cold wave) चलना शुरू हो जाएगी. इतना ही नहीं हवाओं की रप्तार भी तेज हो जाएगी. दिन ढ़लने के साथ ही मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही कोहरा छाने लगता है. इस समय मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. ऐसे में लोगों को अपनी सेहत के सतर्क रहने की जरुरत है.

