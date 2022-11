UP Weather Update: लखनऊ से नोएडा तक सुबह के वक्त कोहरा, बर्फीली हवाओं के साथ ठंड बढ़ेगी, जानें आपके इलाके का हाल

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) औऱ उत्तराखंड (Uttarakhand) में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे रात के समय ठंड का अहसास बढ़ गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि दिन में खिली धूप के साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. लेकिन न्यूनतम तापमान रात के वक्त या सुबह तड़के 15-16 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

ठंड (icy wind) के प्रकोप के साथ तराई के इलाकों में कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है. वहीं (Indian Meterological Department) नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण अभी भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है. नोएडा में सुबह 10.36 बजे हवा में पीएम 2.5, पीएम 10 जैसे खतरनाक कणों का स्तर बताने वाला एक्यूआई नोएडा में 253, ग्रेटर नोएडा कॉलेज पार्क 3 में 237 और गाजियाबाद में 214 रहा. लखनऊ के गोमती नगर में एक्यूआई 180 था.

रात का तापमान तेजी से कम होगा

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा.लखनऊ में हजरतगंज, गोमती नगर, अमौसी, चिनहट, इंद्रानगर जैसे इलाकों में तापमान सामान्य बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद औऱ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बर्फीली हवाओं के कारण मौसम ज्यादा सर्द है.

उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का असर

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) होने लगी है. बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ पौड़ी में स्नोफॉल के साथ टूरिस्ट सीजन भी बेहतर रहने का अनुमान है.उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, महराजगंज, सोनभद्र, बलरामपुर जैसे पूर्वांचल के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है. इन इलाकों में तापमान 24-25 डिग्री के आसपास रह सकता है.

Uttarakhand | Badrinath Dham is hit by heavy snowfall; The door of the Dham will close for the winter on November 19 pic.twitter.com/gRshdIOl1X

