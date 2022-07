Vastu Shastra: नहाने के बाद कभी नहीं लगाना चाहिए सिंदूर, जानें क्या हो सकते हैं नुकसान

Rules for Applying Sindoor After Bath: हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए सिंदूर का महत्व (Importance of Sindoor in Hinduism) कितना होता है, यह बताना जरूरी नहीं. अपने पति की सलामती के लिए सुहागिन महिलाएं सदियों से मांग में सिंदूर भरती आई हैं. माना जाता है कि सुहागिनों के लिए सिंदूर ही सबसे अहम श्रृंगार है. हालांकि, हम आपको बता दें कि सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं. जिनका पालन करना हर महिला के लिए जरूरी है. यह भी माना जाता कि अगर नियमों की अनदेखी की गई तो घर में समस्याएं भी आ सकती हैं.

कहा जाता है कि अगर महिलाएं नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाएं, तो आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है.

जानें कब-कब न लगाएं सिंदूर

नहाने और बाल धोने के बाद, गीले बालों पर न लगाएं सिंदूर. कुछ देर बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए. माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाया जाएतो मन में दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और बुरे विचार आते हैं. इसलिए हमेशा गीले बाल सुखा लेने चाहिए.

मांग के बीच में ही लगाएं सिंदूर

महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मांग के बीच में ही सिंदूर लगाएं.

दूसरी सुहागन के सिंदूर का न करें इस्तेमाल

बताया जाता है कि कभी भी दूसरी महिला के सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए. इससे पति के सामने आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं.

अपना सिंदूर किसी और को न दें

किसी और सुहागन को अपना सिंदूर देना अशुभ माना जाता है. सिंदूर को हमेशा अपने या पति के पैसों से ही खरीदा जाना चाहिए.

बालों में न छुपाएं सिंदूर

कहा जाता है कि कभी भी बालों के अंदर सिंदूर नहीं छुपाना चाहिए. कई महिलाएं ऐसा करती हैं. यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. कहा जाता है इससे वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है.

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Zee UPUK इनकी पुष्टि नहीं करता है.

