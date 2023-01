Currency Rules : 100-500 के नोट पर कुछ लिखने से वो बैंकों में मान्य नहीं होगा? जानें आरबीआई के नियम

Currency Rules 2023 : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें बताया जा रहा है कि यदि आप नोट पर कुछ लिख देते हैं या फिर पेन चला देते हैं तो वह अमान्य हो जाएगा. मतलब कोई बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगी. और आसान शब्दों में कहें तो वह नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा. बस फिर क्या था. जैसा कि हमेशा होता है मैसेज वायरल होते ही उस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया आने लगी. तमाम अफवाहें फैलने लगीं.

Does writing anything on the bank note make it invalid❓#PIBFactCheck

✔️ NO, Bank notes with scribbling are not invalid & continue to be legal tender

✔️Under the Clean Note Policy, people are requested not to write on the currency notes as it defaces them & reduces their life pic.twitter.com/V8Lwk9TN8C

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 8, 2023