DCW vs RCBW Live Streaming: दिल्ली लगाएगी जीत का चौका या आरसीबी खोलेगी खाता, Points Table से लेकर जानिए कब और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

WPL 2023, DCW vs RCBW Live Streaming: विमेंस प्रीमियर लीग का रोमांच जारी है. क्रिकेट फैंस को टूर्नामेंट में अब तक हाईस्कोरिंग मैच के साथ चौके-छक्कों की खूब बरसात देखने को मिली है. आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच खेला जाएगा. आरसीबी की टीम टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश करेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की निगाहें जीत का चौका लगाने पर होंगी. यहां देखिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं, साथ ही देखिए अंकतालिका में कौन किस स्थान पर है.

विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की अंक तालिका (WPL 2023 Points Table)

WPL 2023 में अब तक मुंबई इंडियंस का धमाल देखने को मिला है. हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है. वहीं, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 4 में 3 मैच जीत चुकी है. और 6 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है. यूपी वॉरियर्स 4 मैच में 2 जीतकर 4 पाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है. वहीं गुजरात जायंट्स की टीम 4 में से 1 जीतकर 2 अंक लेकर पांचवें जबकि आखिरी पायदान पर आरसीबी की टीम है जिसने चार मैच खेले हैं और चारों में हार का सामना करना पड़ा है.

WPL 2023 का 11वां मैच किन टीमों के बीच खेला जाएगा?

WPL 2023 का सातवां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) के बीच खेला जाएगा.

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? (DCW vs RCBW Match Date)

WPL 2023 के 11वें मैच में 13 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) महिला टीम आमने-सामने होंगी.

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) के बीच मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (DCW vs RCBW Match Time)

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) के बीच होने वाला मैच शाम 7.30 बजे से शुरू हो जाएगा.

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) किस मैदान पर आमने-सामने होंगी? (DCW vs RCBW Match Venue)

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) की टीम डीवाई पाटिल स्टेडियम में यह मैच खेलेंगी.

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं?(DCW vs RCBW Match Broadcast)

क्रिकेट फैंस WPL 2023 के मैचों का मजा स्पोर्ट्स 18 पर ले सकते हैं. यहां दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) के बीच होने वाले मैच को लाइव देख पाएंगे.

WPL 2023: मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्समैच को मोबाइल-लैपटॉप पर कहां देख सकते हैं? (DCW vs RCBW Match Live Streaming)

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (DCW vs RCBW) मैच को मोबाइल-लैपटॉप पर आप जिओ सिनेमा एप के जरिए देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग इलेवन ( Delhi Capitals Probable XI)

मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, मारिजैन कप्प, जेमिमा रोड्रिग्स, एलिस कैपसे/लौरा हैरिस, जेस जोनासेन, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), मिन्नू मणि, शिखा पांडे, राधा यादव, तारा नॉरिस.

आरसीबी संभावित प्लेइंग इलेवन (RCB Probable XI)

स्मृति मंधाना (कप्तान), सोफी डिवाइन, एलिसे पेरी, हीथर नाइट, ऋचा घोष (विकेटकीपर), डेन वैन नीकेर्क/एरिन बर्न्स, श्रेयंका पाटिल, कनिका आहूजा, सहाना पवार, कोमल जंजाद, रेणुका ठाकुर