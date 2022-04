चारधाम यात्रा: गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री? साध्वी प्राची के बाद अब शंकराचार्य परिषद ने उठाई मांग

Ban on Non Hindu People Entry in Chardham Yatra: चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है. बताया जा रहा है कि साध्वी प्राची के बाद अब शंकराचार्य परिषद ने भी यह मांग उठाई है. सीएम पुष्कर धामी को पत्र लिखकर यह मांग की गई है. वहीं, इस पत्र में यह भी लिखा है कि भू संशोधन कानून लाकर देवभूमि को गैर हिंदुओं से मुक्त कराया जाए. बता दें, यह पत्र वरिष्ठ संत स्वामी आनंद स्वरूप ने लिखा है.

साध्वी प्राची ने उठाई थी मांग

गौरतलब है कि उत्तराखंड के मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने और गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगाने जैसी मांगे काफी समय से उठ रही हैं. इसी बीच कुछ समय पहले बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की थी कि चारधाम की यात्रा में भी गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए.

किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते हिंदू

साध्वी प्राची का कहना था कि दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी किसी हिन्दू को जाने की अनुमति नहीं है, लोकिन हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर बाकी धर्म के लोग आते रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन से अपील कर रही हैं कि चारधाम यात्रा में हिंदुओं के अलावा किसी भी और धर्म को आने की अनुमित न हो.

"यूपी में सीएम योगी कर रहे हिंदुत्व के लिए काम"

साध्वी प्राची का कहना था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदुत्व के लिए काफी काम कर रही है. इसी तरह उत्तराखंड सरकार को भी हिंदुत्व के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए.

3 मई से शुरू है चारधाम यात्रा

जानकारी के लिए बता दें कि 3 मई 2022 से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है. इसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं.

