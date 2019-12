DDCA की सालाना बैठक में मारपीट और हंगामा, 2 गुटों में हुई जमकर हाथापाई

नई दिल्ली: डीडीसीए की रविवार को हुई मीटिंग में खूब हंगामा हुआ है. सालाना बैठक में 2 गुटों के बीच खूब हाथापाई हुई. यह घटना उस समय हुई जब मीडिया वहां मौजूद था लेकिन दोनों गुट मंच पर ही आपस में भिड़ गए. इस दौरान बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा के साथ भी हाथापाई हुई. इस मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है.

गंभीर ने कहा, 'डीडीसीए में यह घटना शर्मनाक है. देखिए कैसे मुट्ठी भर बदमाश एक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं. मैं बीसीसीआई, सौरभ गांगुली, जय शाह से अनुरोध करता हूं कि वो डीडीसीए को तत्काल भंग करें. जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन पर आजीवन बैन लगाया जाए.'

