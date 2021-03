अमेरिकी रक्षा मंत्री Lloyd J Austin ने Indo-Pacific Region में भारत की भूमिका को सराहा, मजबूत संबंधों पर दिया जोर

नई दिल्ली: भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के रक्षामंत्री लॉयड जे ऑस्टिन (Lloyd J Austin) ने हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की और साझा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी विचारधारा वाले देशों के साथ आने पर जोर दिया. ऑस्टिन तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य हिंद-प्रशांत सहित क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना है.

अमेरिका के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के लीडरशिप रोल की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाने के लिए एक जैसी सोच रखने वाले देशों को साथ आना होगा. बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री की पहली विदेश यात्रा का यह तीसरा पड़ाव है. नई दिल्ली पहुंचने से पहले वह जापान और दक्षिण कोरिया होकर आए हैं.

रक्षामंत्री लॉयड जे ऑस्टिन की इस यात्रा को जो बाइडेन प्रशासन के अपने करीबी सहयोगियों और क्षेत्र में साझेदारों के साथ मजबूत प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है. अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ऑस्टिन और अजीत डोभाल की मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र और खुली क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने पर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है. बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों पर बातचीत की और व्यापक एवं मजबूत रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

Great meeting with National Security Advisor Doval last night. The breadth of collaboration between our two nations reflects the significance of our Major Defense Partnership as we work together to address the most pressing challenges facing the Indo-Pacific region. pic.twitter.com/DoMZiJDiF1

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 20, 2021