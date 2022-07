Vice President Election: BJP फिर सबको चौंकाएगी! आज उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मुहर

Who will be Vice Presidential Candidate: आज बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है. इसके लिए बीजेपी आलाकमान की जरूरी बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं.