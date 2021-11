नई दिल्ली: मेघालय (Meghalaya) के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) के बयान पिछले काफी अरसे से सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं. अब उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वे पीएम मोदी (Narendra Modi) को सिखों (Sikh) और जाटों (Jat) के साथ सुलह करने या अंजाम भुगतने की सलाह देते हुए दिख रहे हैं.

वायरल वीडियो में सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) कह रहे हैं, 'मैं उनसे (मोदी) मिलने गया था. मैंने उन्हें बताया कि आप गलतफहमी में हैं. इन सिखों (Sikh) को हराया नहीं जा सकता. इनके गुरू के चारों बच्चे उनकी मौजूदगी में खत्म हो गए. लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया था. ना इन जाटों (Jat) को हराया जा सकता है. मैंने कहा कि दो काम बिल्कुल मत करना. एक तो इन पर बल प्रयोग मत करना, दूसरा इनको खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये भूलते भी नहीं है.'

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) आगे कहते हुए दिखते हैं, 'ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त तोड़ने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने फॉर्म हाउस में महामृत्युजंय का पाठ कराया था. उन्हें पता था कि ये सिख (Sikh) भूलते नहीं है. सिखों ने इंदिरा गांधी को दिल्ली में मारा. ऑपरेशन ब्लू स्टार की रूपरेखा तैयार करने वाले जनरल वैद्य को महाराष्ट्र में मारा. अंग्रेज अधिकारी डायर को लंदन में मारा.'

गवर्नर सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा, 'सिखों (Sikh) और जाटों के धैर्य की परीक्षा मत लो. इसका अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा. सेना के दो जनरल ने मुझे बताया कि किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं पर भी पड़ रहा है. कुछ भी हो सकता है. आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो. लेकिन, आपको पता नहीं है इसके क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं.'

लेखक आनंद रंगनाथन ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के विवादित बयान का यह वीडियो ट्वीट किया है. सत्यपाल मलिक का ये वीडियो पिछले महीने जयपुर में हुए ग्लोबल जाट (Jat) समिट का बताया जा रहा है. आनंद रंगनाथन ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'यह भाषा और इसकी डिलीवरी दोनों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. मैं इस बयान से ज्यादा चिंतित इसलिए हूं क्योंकि बयान देने वाला यह आदमी एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठा है. यह प्रतिशोधात्मक हिंसा की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी को धमकी दे रहा है.'

This language, its delivery, I’m afraid, is totally unacceptable, more so because this man holds a high constitutional post. He is clearly threatening Modi here besides admiring retributive violence.

I am stunned that a Governor can be so crass & boorish. pic.twitter.com/zIZqCt6PAh

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) November 22, 2021