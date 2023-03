Howrah Violence: रामनवमी शोभायात्रा पर हावड़ा में हिंसा, पथराव के बाद गाड़ियों में लगाई गई आग; CM ममता ने आयोजकों को बताया जिम्मेदार

रामनवमी पर निकाली जा रही थी शोभायात्रा

बताते चलें कि हावड़ा (Howrah Violence) के शिबपुर- काजीपारा इलाके में गुरुवार शाम को विश्व हिंदू परिषद और बंजरग दल की ओर से रामनवमी पर शोभायात्रा (Ram Navami Shobhayatra 2023) निकाली जा रही थी. यह एक मिश्रित आबादी वाला इलाका है. यात्रा के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी चल रहे थे. डीजे और जय श्रीराम के नारों के साथ आगे बढ़ रही शोभायात्रा पर अचानक पत्थरों की बरसात होने लगी. इसके बाद यात्रा में भगदड़ मच गई. यात्रा में शामिल लोगों ने भी बचाव में पत्थर चलाए. इसके बाद भीड़ ने शोभायात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी.

They have been hiring goons from outside the state to orchestrate communal riots. Nobody has stopped their processions but they do not have the right to march with swords and bulldozers. How did they get the audacity to do this in Howrah?: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/T3xI0Ry3T8

— ANI (@ANI) March 30, 2023