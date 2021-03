TMC सांसद Kalyan Banerjee ने खींचा MLA का गाल, BJP बोली ‘TMC महिलाओं को सशक्त बना रही है’

नई दिल्‍ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को विधान सभा चुनाव (West Bengal Election 2021) से पहले कई झटके लग चुके हैं. कुछ खास नेता जहां उनका साथ छोड़कर भाजपा (BJP) में शामिल हो गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की रैली में उमड़ी भीड़ ने उनकी नींद उड़ा दी है. इस बीच, अपने सांसद कल्‍याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) के वायरल हो रहे वीडियो ने ममता को बैकफुट पर धकेल दिया है. भाजपा इस वीडियो के सहारे उन पर लगातार निशाना साध रही है.

Locket ने शेयर किया Video

दरअसल, बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सांसद कल्‍याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में पार्टी की एक महिला विधायक के गाल खींचते नजर आ रहे हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है, लेकिन भाजपा को इसके बहाने TMC पर निशाना साधने का मौका मिल गया है.

This is TMC MP Kalyan Banerjee and the woman is outgoing Bankura MLA who was miffed for not getting a ticket.

‘इन्हें शर्म आनी चाहिए’

लॉकेट चटर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है, यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और निवर्तमान बांकुरा महिला विधायक हैं, जो टिकट न मिलने के कारण निराश थीं. शर्म आनी चाहिए.' चटर्जी के इस ट्वीट को अब तक 1100 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है. वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिला अपराधों में पिछले 10 साल में कोई कमी नहीं आई है.

Tweet of Locket Chatterjee (@me_locket) establishes her dirty mind. she does not know what is the relationship between brother and sister. Aloka is like my sister for long 25 years and I belong to Bankura, dirty mind Locket Chatterjee (@me_locket) must know that. (1/2) pic.twitter.com/qf54PWuLq3

— Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) March 9, 2021