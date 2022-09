Lucknow Wall Collapse: लखनऊ में दीवार ढहने से 9 तो उन्नाव में छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

Lucknow Incident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में भारी बारिश (Heavy Rainfall) के चलते एक दीवार गिरने से भयानक हादसा हो गया है. लखनऊ के दिलकुशा (Dilkusha) इलाके में दीवार गिरी है. इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बता दें कि लखनऊ कैंट के दिलकुशा इलाके में दीवार गिरने की घटना हुई है. दीवार गिरने से वहां सो रहे 9 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हादसा हो गया. ये लोग दीवार के पास सो रहे थे. अचानक दीवार गिरने से ये सभी लोग चपेट में आ गए. पुलिस मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

सीएम योगी ने किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान

जान लें कि लखनऊ में दीवार गिरने से हुई दुर्घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने संज्ञान ले लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए. इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की राहत राशि देने का भी ऐलान किया. वहीं, सभी घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं.

उन्नाव में छत गिरने से 3 की मौत

वहीं, उन्नाव में भी एक घर की छत गिरने का मामला सामने आया है. उन्नाव में छत गिरने से 2 नाबालिगों समेत 3 की मौत हो गई है. वहीं, एक महिला घायल हो गई है. बता दें कि इस हादसे में 20 साल के एक किशोर, 4 साल और 6 साल के दो बच्चों की मौत हो गई है. आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. घायल महिला की पहचान मृतकों की मां के रूप में हुई है.

Unnao, UP | Three including 2 minors were killed while one was injured after roof of a house collapsed due to rain late last night. Injured has been identified as the mother of three children aged 20 years, 4 years & 6 years all of whom died in incident. Senior officials on spot pic.twitter.com/Ve8g1kbXa4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 16, 2022