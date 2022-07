Rainfall Alert: जरा संभल कर! इन राज्यों में अगले 5 दिनों होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Severe Rainfall Alert: देशभर में इस महीने की शुरुआत में ही मानसून ने दस्तक दे दी है. कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं. वहीं कई जगहों पर अब भी उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है.

अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश

IMD ने ट्वीट करते हुए बताया कि अगले पांच दिनों तक उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी. इन राज्यों में ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और माहे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं. इसके अलावा IMD ने ये भी कहा है कि इन राज्यों में बारिश के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. इन क्षेत्रों में हवा का दवाब बन रहा है, जिसके चलते तेज हवाएं चल सकती हैं.

oFairly widespread/widespread rainfall & thunderstorm/lightning with isolated heavy rainfall very likely over Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat state, Kerala & Mahe, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana and Karnataka during next 5 days. pic.twitter.com/w7adaHIa3J

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 7, 2022