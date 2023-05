Dust storm: धूल की चादर से ढकी दिल्ली, क्या है एनसीआर में अचानक आई धूल भरी आंधी की वजह?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाओं, गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी के साथ मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है. दिल्ली एनसीआर के निवासियों ने अपने धुंधले परिवेश और अपने हिस्सों में धूल भरी आंधियों का नजारा सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Delhi Dust Storm: A yellowish haze enveloped #Delhi , as strong dust-raising winds, gusting up to 22 kilometers per hour, swept the city. Difficult for the citizens to breathe!!!! #Duststorm @IMDWeather #Delhipollution pic.twitter.com/d24TWHLuPi

मौसम में अचानक बदलाव का असर दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है. सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, सोमवार रात उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में धूल भरी आंधी चली. 40-75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी हवाओं ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया.

Dust storm/gusty winds with speed of 40-50 Km/h would occur over and adjoining areas of many places of Delhi and NCR. Dust storm/Thunderstorm with rain (followed by rain) and gusty winds with speed of 40-50 Km/h would occur over and adjoining areas of many

क्षेत्रीय मौसम केंद्र दिल्ली ने मंगलवार सुबह बताया था कि पूरी दिल्ली और एनसीआर, झज्जर, फरुखनगर, सोहाना, नूंह (हरियाणा) के आसपास के इलाकों में 40-75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी/तेज हवाएं चलेंगी. धूल भरी आंधी से कोसली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, बावल (हरियाणा) खैरथल, कोटपूतली, अलवर, विराटनगर, राजगढ़ (राजस्थान) के क्षेत्र भी प्रभावित रहे.

क्यों धूल की चादर से ढकी है दिल्ली?

Dust lifted by strong gusty winds and #Duststorms last night will prevail over parts of #NorthIndia and the plains.

There are two dust patches. One iso over C #Rajasthan snd another one is over #Delhi-#UttarPradesh-#Haryana #Punjab. The Rajasthan one will remain static and… pic.twitter.com/RzpIUEGqPC

May 16, 2023