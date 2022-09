Weather Update: आज इन राज्यों में संभलकर!कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Rainfall Alert, Weather Update Today: मौसम विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक आज 26 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसी तरह अगले दो दिन तक लगभग पूरे उत्तर पूर्व में भारी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. इसी तरह अगले 48 घंटों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है.

दिल्ली से जल्द विदा होगा मॉनसून

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सप्ताहांत तक राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों से वापसी की संभावना है. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसियों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.अधिकारियों ने कहा कि 24 घंटे के बाद दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में एक ‘एंटी-साइक्लोन’ प्रणाली बनेगी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं शुरू होंगी, जिससे वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आएगी.

oFairly widespread/widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Himachal Pradesh and Uttarakhand on 25th September, 2022. pic.twitter.com/W8NtA28M7E

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 25, 2022