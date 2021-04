WB Election 2021: नंदीग्राम में Suvendu Adhikari के काफिले पर हमला, मीडिया की गाड़ियों में भी तोड़फोड़

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और विधान सभा की 30 सीटों पर वोटिंग जारी है. इस बीच नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के काफिले पर हमला हुआ है. जानकारी के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया गया, जिससे काफिले में मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के कमालपुर में बूथ संख्या 170 के पास मीडिया कर्मियों के वाहन पर हमला किया गया.

हमले के बाद बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने पश्चिम बंगाल में जंगलराज का आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) बांग्लादेश के नारे लगाकर जीत हासिल करना चाहती है. उन्होंने कहा, 'ये पाकिस्तानियों का काम है, 'जय बंगला' बांग्लादेश का नारा है. उस बूथ पर एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं, जो ऐसा कर रहे हैं.'

West Bengal: Vehicle of media personnel attacked near booth number 170 in Kamalpur, Nandigram.

"These are work of Pakistanis, 'Jay Bangla' is a slogan from Bangladesh. There are voters from a particular community at that booth who are doing this," says BJP's Suvendu Adhikari pic.twitter.com/gMsENDDnA5

— ANI (@ANI) April 1, 2021