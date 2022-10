West Bengal: हावड़ा में लोगों ने संदिग्ध पशु तस्कर को पीटा, वाहन में लगाई आग

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के हवाड़ा में भीड़ द्वारा संदिग्ध पशु तस्कर को पीटा और उसके वाहन में आग लगा दी. एक शख्स ने बताया, ‘स्थानीय लोगों ने कुछ पशु तस्करों को अपने वैगन में एक बैल ले जाते देखा.‘ उन्होंने कहा कि लोगों ने एक आरोपी पकड़ा लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया, जबकि बाकी फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने पशु तस्करी में इस्तेमाल किए गए वैगन में आग लगा दी.

बता दें कुछ दिनों पहले ही उत्तरी बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की कार्रवाई में एक संदिग्ध पशु तस्कर मारा गया था. यह घटना शुक्रवार (14 अक्टूबर) तड़के दार्जिलिंग जिले के फांसिदेवा इलाके में हुई थी. उन्होंने बताया कि बीएसएफ के गश्ती दल ने मुरीखोवा गांव में कुछ लोगों को पकड़ा जो बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, मृतक के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है.

Howrah,WB| Mob thrashes suspected cattle smuggler & sets fire to his vehicle, police reaches spot

"Locals witnessed few cattle smugglers taking an ox in their wagon.1 accused caught&handed over to police,the rest absconded.Locals set fire to wagon used for the act," says a local pic.twitter.com/QaCwyFjgbd

— ANI (@ANI) October 23, 2022