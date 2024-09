जब शतरंज के मास्टर विश्वनाथन आंनद के साथ चेस खेलने बैठे नरेंद्र मोदी, इस तस्वीर की कहानी

वैसे तो, यह तस्वीर कुछ साल पहले की है लेकिन मौजूं और दिलचस्प है. नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. उनके सामने टेबल पर शतरंज के मास्टर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बैठे दिखाई दे रहे हैं. टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी है. वजीर के साथ प्यादे तैनात हैं. पीएम मोदी और आनंद दोनों मुस्कुरा रहे हैं. यह तस्वीर 'मोदी आर्काइव' एक्स हैंडल ने ऐसे समय में शेयर की है जब हंगरी में भारत ने शतरंज ओलंपियाड में 97 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है. पीएम मोदी ने इतिहास रचने वाले भारत के शतरंज खिलाड़ियों से मुलाकात की है. इसी समय यह तस्वीर वायरल हो गई.

"Jivanna so ranj nu nivaran kare te shatranj" (Chess is a game that can alleviate a hundred pains of life)

— Narendra Modi@narendramodi is known for his love of playing chess, which he believes helps one relieve stress and find direction in life.

