Where is Nupur Sharma: अभी कहां हैं नूपुर शर्मा? जिनकी पैगंबर पर टिप्पणी ने देश ही नहीं विदेश में भी मचा दिया हंगामा

Where is Nupur Sharma: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की कथित पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों ने न केवल देश के भीतर बल्कि कई अन्य मुस्लिम देशों में उथल-पुथल मचा दी है. नूपुर शर्मा एक टीवी साक्षात्कार में पैगंबर पर टिप्पणी के बाद से विवादों के केंद्र में हैं. इस बीच विपक्ष ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है. विपक्षी दल लगातार नूपुर शर्मा पर हमला किए जा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि- नुपुर शर्मा इस समय कहां हैं?

सूत्रों के अनुसार, जब से निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के कारण देशव्यापी हंगामा हुआ तब से वह लोगों से बिल्कुल कम मिलजुल रही हैं. उन्हें भारी सुरक्षा में रखा गया है. उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है. एक अधिकारी ने कहा कि नूपुर शर्मा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी मिल रही है और उनकी टिप्पणी पर उन्हें परेशान किया जा रहा है.

भाजपा से निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा ने मीडिया संस्थानों से उनके घर का पता नहीं बताने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने अनुरोध में कहा था कि उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा है. उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सभी मीडिया संस्थानों और अन्य सभी से अनुरोध करती हूं कि मेरे संबोधन को सार्वजनिक न करें. मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है.

I request all media houses and everybody else not to make my address public. There is a security threat to my family.

— Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) June 5, 2022