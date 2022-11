दिल्ली नहीं... राजधानी से 1 हजार किलोमीटर दूर ये शहर है सबसे ज्यादा प्रदूषित

List Of Most Polluted Cities In India: भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर हमेशा चिंता का विषय बना रहता है. दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता में प्रदूषण को लेकर हमेशा गंभीर आंकड़े देखने को मिले हैं. इन दिनों की बात करें तो प्रदूषण का स्तर सातवें आसमान पर है. दिल्ली-एनसीआर में बीते एक पखवाड़े से लोग दूषित हवा के साथ जीने को मजबूर हैं. इस बीच चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जो दर्शाता है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं कोई और है. आइये आपको बताते हैं देश के सबसे प्रदूषित शहर के बारे में.

भारत का कौन सा शहर है सबसे ज्यादा प्रदूषित?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार का मोतिहारी आज रविवार को 413 AQI के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा. इसके बाद पूर्णिया (378), बेतिया (377), सीवान (372), अररिया (340) का स्थान है. कटिहार (337), सहरसा (322), समस्तीपुर (317), दरभंगा (316), बक्सर (313), हिसार (311), फतेहाबाद (306), दिल्ली (303), और सिंगरौली (302). केवल मोतिहारी 'गंभीर' श्रेणी में है.

क्या कहा बिहार प्रदूषण बोर्ड ने

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष ने एक दिन पहले कहा था कि गाद और जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण उत्तर बिहार के जिलों में एक्यूआई खराब है. दक्षिण बिहार के जिलों में हवा की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से बेहतर है क्योंकि वे चट्टानी क्षेत्र हैं जो कम कण पदार्थ पैदा करते हैं. प्रदूषित शहरों में PM2.5 और PM 10 की उच्च सांद्रता है जबकि अन्य पैरामीटर तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं.

साफ हवा के लिए बनी योजना

उन्होंने कहा कि तापमान में वृद्धि, हवा की गति या दिशा में परिवर्तन जैसे अनुकूल मौसम संबंधी परिवर्तन बिगड़ती हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं. हालांकि, बोर्ड पूरे राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार कर रहा है.

