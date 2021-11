क्या अब खत्म होगा आंदोलन? किसानों ने 29 नवंबर का संसद मार्च किया स्थगित

नई दिल्ली: सोमवार से संसद सत्र शुरू होना है और ऐसे में किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल किसानों ने 29 नवंबर को होने वाले संसद मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है. साथ ही किसान मोर्चे की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगला ऐलान 4 दिसंबर को होगा.

After a meeting, Samyukt Kisan Morcha has decided to postpone the proposed tractor rally to Parliament on November 29: Farmer leader Darshan Pal Singh in Delhi pic.twitter.com/sRskbis3MI

— ANI (@ANI) November 27, 2021