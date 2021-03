International Women's Day पर संसद में उठा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा, जानें किसने क्या कहा?

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर सोमवार (8 मार्च) को संसद में एक बार फिर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठी. संसद के बजट सत्र (Parliament Budget Session) के दूसरे चरण की शुरुआत में महिला सांसदों ने महिलाओं के हक में आवाज उठाई और महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की.

सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर सबसे पहले महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया. इस दौरान बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कहा कि मोदी राज में महिलाएं सशक्त हुई हैं. वहीं भाजपा सांसद सोनल मानसिंह ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाने की मांग की. इसके अलावा एनसीपी की सांसद फौजिया खान ने संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 24 साल पहले 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था, अब इसे 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए.

एनसीपी की राज्य सभा सांसद फौजिया खान ने कहा, 'कई ऑडिट से पता चला है कि 6 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका नहीं मिली है. हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. हम लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण पर कानून लाकर एक शुरुआत कर सकते हैं.'

