Ponniyin Selvan: ब्रिटेन से आकार में 5 गुना बड़ा था चोल साम्राज्य, आनंद महिंद्रा ने हैरान होते हुए किया ट्वीट

World’s Longest Ruling Dynasties Chola Empire: मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन' में चोल साम्राज्य पर आधारित है. यह फिल्म तमिल लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास पोन्नियिन सेलवन (द सन ऑफ़ पोन्नी) पर आधारित है. मीडिया रिपोर्ट्स ने चोल दुनिया को दुनिया में सबसे बड़ा शासन करने वाला साम्राज्य बताया है. यहां तक कि इस ब्रिटेन से भी 5 गुना बड़ा बताया गया है. अब इस पर टिप्पणी करते हुए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है.

आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अफसोस की बात है कि मैं उस पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में अधिक शिक्षा दी गई थी. मैं इस अविश्वसनीय साम्राज्य के बारे में फिल्म समेत और अधिक डेटा और सूचनाओं की आने वाली लहर की प्रतीक्षा कर रहा हूं.

Sadly. I belong to a generation that was given more education about the British Empire. I’m looking forward to a coming wave of more data & information—including through cinema—about this incredible Empire https://t.co/Hft2gqVuNp

