HC में सुनवाई के दौरान वकील ने जज को कह दिया सर, माफी मांगने पर मिला दिल को छू लेने वाला जवाब

You may call me Sir Says Kerala High Court Judge: केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने महिला वकील को आश्वासन देते हुए कहा कि वो सामान्य सम्मान ‘माई लॉर्ड’ के बजाय उन्हें ‘सर’ के रूप में संबोधित कर सकती हैं. जबकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ‘योर लॉर्डशिप’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.