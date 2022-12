Government Jobs: स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर आवेदन का एक और मौका, Indian Overseas Bank ने आगे बढ़ाई लास्ट डेट

Indian Overseas Bank Jobs 2022: ऐसे कैंडिडेट्स जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इंडियन ओवरसीज बैंक के डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती होनी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 नंवबर कर चली थी. ऐसे में उन कैंडिडेट्स के लिए एक और मौका है जो इसके लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाएं.

दरअसल, इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब कैंडिडेट्स इन पदों पर 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर दें.

आवेदन की लास्ट डेट

इन पदों पर अभ्यर्थी 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी वक्त रहते अप्लाई कर दें.

वैकेंसी डिटेल

सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 25 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.

मैनेजर-बिजनेस एनालिस्ट – 1

मैनेजर-डाटा इंजीनियर – 2

मैनेजर-क्लाउड इंजीनियर – 1

मैनेजर-डाटा साइंटिस्ट – 1

मैनेजर-नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर – 1

मैनेजर-ओरेकल डीबीए – 2

मैनेजर-मिडिलवेयर इंजीनियर – 1

मैनेजर-सर्वर ऐडमिनिस्ट्रेटर – 2

मैनेजर-नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग इंजीनियर – 2

मैनेजर-हार्डवेयर इंजीनियर – 1

मैनेजर-सोल्यूशन आर्किटेक्ट- 1

मैनेजर-डिजिटल बैंकिंग (आरटीजीएस/एनईएफटी)- 1

मैनेजर-डिजिटल बैंकिंग (डेबिट कार्ड/एटीएम स्विच)- 1

मैनेजर-एटीएम मैनेज्ड सर्विसेस एंड एटीएम स्विच- 1

मैनेजर-मर्चेंट एक्वीजिशन- 1

मैनेजर-डिजिटल बैंकिंग (आइबी, एमबी, यूपीआई)- 3

मैनेजर-डिजिटल बैंकिंग (रिकॉन्सीलेशन)- 1

मैनेजर-कॉम्प्लायंस एंड ऑडिट- 1

जरूरी योग्यता

इन पदों पर संबंधित क्षेत्र में बीई/बीटेक या एमसीए डिग्री होल्डर्स आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. इस संबंध में पूरी डिटेल जानने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लें.

आयु सीमा

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की 1 नवंबर 2022 को न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन फीस के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, एससी,एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपये देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर जाएं.

इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए 'Career' बटन पर क्लिक करें.

अब 'Recruitment of Specialist Officers (IT) in MMG Scale II – 2022-23' के बगल में दिए गए 'Apply' के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

अब फॉर्म जमा करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लें.