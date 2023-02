Score Card: IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती Mains 2022 के स्कोर कार्ड ऐसे करें चेक, जानें कब होगा इंटरव्यू

IBPS SO Mains Result 2022 Score Card Out: आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट 2022 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है. दरअसल, आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट 2022 के स्कोर कार्ड हाल ही में रिलीज किए गए है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर रिजल्ट जारी किया है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officer) मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स 16 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

10 फरवरी को जारी हुआ था परिणाम

आपको बता दें कि आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा 2022 के रिजल्ट का ऐलान 10 फरवरी 2023 को किया गया था. आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा के स्कोर कार्ड की जांच करने के लिए यहां आसान तरीका बताया जा रहा है, इन स्टेप्स को फॉलो कर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें स्कोर कार्ड

सबसे पहल आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें.

होम पेज पर उपलब्ध आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट 2022 स्कोर कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

लॉगइन डिटेल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

अब आपका स्कोर कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अपना रिजल्ट स्कोर चेक करें और पेज डाउनलोड कर लें.



जानें कब होगा इंटरव्यू का आयोजन

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती मुख्य परीक्षा क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इंटरव्यू का आयोजन फरवरी/मार्च 2023 में हो सकता है. कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के समय बिना किसी अपवाद के प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

