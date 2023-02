IT Bharti 2023: 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, Income Tax डिपार्टमेंट में निकली भर्ती

Income Tax Department Recruitment 2023: इनकम टैक्स में नौकरी में नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जैसे कई पदों पर वैकेंसी निकली है.

इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा. कैंडिडेट्स को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट incometaxbengaluru.org पर उपलब्ध भर्ती के नोटिफिकेशन में दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिए गए पते पर भेजना होगा.

वैकेंसी डिटेल

इस भर्ती के तहत कुल 71 पदों को भरा जाना है. इन कुल रिक्तियों में इनकम इंस्पेक्टर के 10 पद, टैक्स असिस्टेंट के 32 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ के 29 पद शामिल हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स भर्ती 2023 के तहत अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 24 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है.

जरूरी शैक्षिक योग्यता

टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. जबकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 10वीं पास का सर्टिफिकेट मांगा गया है.

निर्धारित आयु सीमा

इन सभी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

जानें कितनी मिलेगी सैलरी

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को सैलरी के तौर पर 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये (पे लेवल 7 के अनुसार) तक दिए जाएंगे.

टैक्स असिस्टेंट पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक (पे लेवल 4 के अनुसार) दिए जाएंगे.

मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को 18,000 से 56,900 रुपये (लेवल 1 के अनुसार) दिए जाएंगे.

इस पते पर भेजना है फॉर्म

कैंडिडेट्स जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें. इस बाद इस फॉर्म को इनकम टैक्स ऑफिस के पते पर भेज दें.

पता है - Commissioner Of Income Tax (Admin And TPS), O/o Principal Chief Commissioner Of Income Tax, Karnataka and Goa Region, Central Revenue Building, No.1, Queen's Road, Bengaluru, Karnataka 560001। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने यह भर्ती इंस्पेक्टर कैटेगरी के स्पोर्ट पर्सन के लिए जारी की गई है.