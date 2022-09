SSC CGL Notification 2022: केंद्र सरकार की नौकरी पाने का शानदार मौका, एसएससी ने निकाली बंपर वैकेंसी

SSC CGL Notification 2022: केंद्र में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका है. अगर आप भी इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में बंपर भर्तियां निकली है. केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, अधीन संगठनों और एजेंसियों जैसे कि एनआईए (NIA), सीबीआई (CBI), आईबी (IB), एनसीबी ( NCB), सीएजी (CAG), ईसीआई (ECI), सीवीसी (CVC), ईडी (ED), सीएस (CS) में कई पदों पर भर्ती निकली है.

कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission ) ने इन विभागों में पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा (Combined Graduate Level Exam) 17 सितंबर 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलाज कर दिया है. इसके साथ ही एसएससी ने इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है.

20,000 पदों पर की जाएंगी भर्तियां

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सीजीएल परीक्षा के जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों में ग्रुप बी और सी के पदों पर हजारों भर्ती की जाती है. आपको बता दें कि एसएससी ने इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लगभग 20,000 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

SSC CGL परीक्षा 2022 के आवेदन लिंक के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक वे आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 से 27/30 साल के बीच है.

वैकेंसी डिटेल

कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2021 की परीक्षा के लिए 7686 वैकेंसी, साल 2020 के लिए करीब 8000 और साल 2019 के लिए 8428 पदों पर भर्तियां निकाली थीं. हालांकि, कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 के जरिए लगभग 20,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है.

एसएससी ने जिन विभागों और पदों के लिए वैकेंसी निकाली हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं.

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

विदेश मामलों के मंत्रालय (Ministry of Foreign Affairs)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program Implementation)

संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)

निर्वाचन आयोग (ECI)

मंत्रीमंडल सचिवालय (CS)