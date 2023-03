Anger Management: Kabir Singh की तरह बात-बात पर हो जाते हैं आगबबूला? ऐसे लगाएं गुस्से पर ब्रेक

How To Control Your Anger: आपने शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) जरूर देखी होगी. इसमें लीड एक्सट शाहिद को एक गुस्सैल इमेज वाला इंसान दिखाया गया है. मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान भले ही कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो कभी भी हैवान बन सकता है. हमारी जिंदगी के लिए भी ये बात काफी हद तक सटीक बैठती है. अगर हम खुद पर काबू नहीं रख पाते और छोटी-छोटी बातों पर आपे से बाहर होने लगते हैं. गुस्सा भले ही एक इमोशन हो, लेकिन अगर ये खतरनाक स्तर पर पहुंच जाए तो खुद को जला सकता है. आइए जानते हैं कि एंगर मैनेजमेंट के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं.

गुस्से पर कैसे पाएं काबू? 1. एक्सरसाइज

आमतौर पर एक्सरसाइज को गुस्सा कम करने सबसे कारगर उपाय माना जाता है. इससे दिमाग में पॉजिटिविटी आती है और हमारा माइंड काफी हद तक डाइवर्ट हो जाता है. हालांकि हर किसी के लिए तुरंत वर्कआउट कर पाना मुमकिन नहीं है, ऐसे में आप दूसरे उपाय कर सकते हैं. 2. अपनों को बताएं परेशानी

कई बार आपने ने महसूस किया होगा कि जब आप अपनी परेशानी किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से शेयर करते हैं तो आपका गुस्सा काफी हद तक ठंडा पड़ जाता है. ये एंगर मैनेजमेंट का सदियों पुराना नुसखा है. 3. गहरी सांस लेना

जब भी आपको ऐसा लगे कि गुस्सा काबू नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में गहरी और लंबी सांस लें, इस प्रॉसेस को तब तक करते रहें जब तक कि आप पूरी तरह से रिलैक्स न हो जाएं. 4. पंचिंग बैग पर करें वार

जापान में कई ऑफिसेस में पंचिग बैग या पुतला या पंचिंग बोर्ड रखा रहता है, वो इसलिए कि अगर आपको किसी सीनियर या बॉस पर जबरदस्त गुस्सा आए तो आप इन चीजों पर वार करते हुए अपना गुस्सा निकालें. यही ट्रिक आप अपने घर में भी आजमा सकते हैं. इससे गुस्से को शांत करने में मदद मिलती है 5. योग और मेडिटेशन

योग या मेडिटेशन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है, जो लोग अक्सर गुस्से का शिकार होते हैं उनके लिए ये मन की शांति पाने का अहम जरिया है. इस तरह आपको रिलैक्स फील होगा.