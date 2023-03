Pimples Solution: आपकी खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं फोरहेड पिंपल्स? ये घरेलू नुस्खा करेगा कमाल

How To Make Apple Cider Vinegar Face Mask: एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसी ड्रिंक हैं जिसको सेब से तैयार किया जाता है. जो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि स्किन के लिए फायदेमंद होता है. एप्पल साइडर विनेगर में एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क लेकर आए हैं. एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क की मदद से आपको पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, चेहरे के पोर्स और रिंकल्स को कम करने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं इससे आपकी रंगत में भी सुधार होता है जिससे आपकी स्किन गोरी और चमकदार नजर आती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Apple Cider Vinegar Face Mask) एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क कैसे बनाएं....

एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- एप्पल साइडर विनेगर दो चम्मच

पानी एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Apple Cider Vinegar Face Mask) एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क बनाने के लिए आप एक छोटा बाउल लें.

फिर आप इसमें दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और एक चम्मच पानी डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क बनकर तैयार हो चुका है. कैसे इस्तेमाल करें एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क? (How To Use Apple Cider Vinegar Face Mask) एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क को लगाने से पहले चेहरे को धोकर पोंछ लें.

फिर आप इसको पिंपल वाली जगह पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसको लगाने के लिए आप कॉटन बॉल या पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसको आप हर एक दिन छोड़कर लगाते हैं तो इससे आपको फायदा होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)