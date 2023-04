Summer Vacation: समर वैकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इन 6 जगहों पर जानें से करें परहेज

Places To Avoid This Summer: भारत एक विशाल और विविध देश है, जो यात्रियों के लिए ढेर सारे रोमांचक स्थलों की पेशकश करता है. हालांकि, गर्म मौसम के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों की सलाह नहीं दी जाती है. एक जिम्मेदार यात्री के रूप में, भारत की यात्रा की योजना बनाते समय सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है. इस लेख में, हम भारत में एक सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे स्थानों पर प्रकाश डालेंगे जो (Places To Avoid This Summer) गर्मियों के महीनों के दौरान सबसे अच्छा नहीं हैं....

गोवा

गोवा में समुद्र तट निस्संदेह आश्चर्यजनक हैं, सुरम्य परिदृश्य के साथ जो विज़िटर्स को विस्मय में छोड़ देते हैं. फिर भी, गर्मी के मौसम में, गोवा में गर्मी काफी दमनकारी हो सकती है, जिससे दिन के समय समुद्र तट पर टहलने का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर यदि आप चिलचिलाती तापमान के प्रति संवेदनशील हैं. वास्तव में, सूर्य की किरणों की तीव्रता कई लोगों के लिए असहनीय हो सकती है, यदि आप गर्मी से राहत की तलाश कर रहे हैं तो यह यात्रा के लिए आदर्श समय से कम है. आगरा

आगरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो ताजमहल के लिए जाना जाता है. हालांकि, उच्च तापमान और तेज धूप के कारण गर्मियों के दौरान यात्रा करना असुविधाजनक हो सकता है. हालांकि स्मारक साल भर लुभावना दिखता है, लेकिन अगर आप गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं तो ठंड के मौसम के दौरान यात्रा की योजना बनाना उचित है. जैसलमेर

जैसलमेर, जो अपनी आश्चर्यजनक पीली-सुनहरी रेत के लिए भारत की स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, राजस्थान में एक शानदार गंतव्य है. यह शहर अपने विस्मयकारी रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है; हालाँकि, गर्मियों के दौरान, जैसलमेर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे जब तक आप बेहद गर्म मौसम के साथ सहज न हों, यात्रा के लिए यह एक प्रतिकूल समय है. इसलिए, यदि आप हल्का तापमान पसंद करते हैं, तो गर्मी के मौसम में जैसलमेर को छोड़ना बुद्धिमानी होगी. चेन्नई

सुंदर समुद्र तटों के साथ एक महानगरीय शहर चेन्नई, गर्मी के मौसम में घूमने के लिए आदर्श जगह नहीं है यदि आप गर्म मौसम को नापसंद करते हैं. गर्मियों के दौरान तापमान उच्च स्तर तक पहुँचने के साथ, मौसम के ठंडा होने तक व्यापार या अवकाश के लिए चेन्नई की अपनी यात्रा को स्थगित करना बेहतर हो सकता है. जबकि चेन्नई में विज़िटर्स के लिए बहुत कुछ है, गर्मी के मौसम में यह उतना सुखद नहीं हो सकता है. खजुराहो

खजुराहो, कामुक दृश्यों को चित्रित करने वाली अपनी मनोरम दीवार नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर "मध्यकालीन विरासत का प्रतीक" कहा जाता है. कला के प्रति उत्साही खजुराहो की सुंदरता की सराहना करेंगे, लेकिन चिलचिलाते तापमान के कारण गर्मी के महीनों के दौरान इस गंतव्य पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है. इतनी भीषण गर्मी में, जगह की खोज करना काफी चुनौतीपूर्ण और असुविधाजनक हो सकता है. अमृतसर

अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है. हालांकि, शहर का गर्म गर्मी का मौसम काफी असहज हो सकता है, जिससे आपकी यात्रा का पूरा आनंद लेना मुश्किल हो जाता है. अधिक सुखद अनुभव के लिए, सर्दियों और वसंत के ठंडे महीनों के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनाना सबसे अच्छा है, जब तापमान बहुत अधिक आरामदायक होता है.