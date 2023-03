Tanning Removal Scrub: किचन में रखी ये चीज निखार देगी बॉडी की रंगत, ऐसे होगा कालापन दूर

How To Make Besan Boby Scrub: बेसन में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी सेहत से लेकर स्किन के लिए बेहतरीन माने जाते हैं. बेसन का इस्तेमाल पुराने समय से ही स्किन केयर में किया जाता रहा है. बेसन की मदद से आपके चेहरे से डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है. ऐसे में आज हम आपके लिए बेसन बॉडी स्क्रब लेकर आए हैं. इस स्क्रब के इस्तेमाल से आपकी स्किन की टैनिंग, झाइयां, पिंपल्स और एक्सट्रा ऑयल को हटाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन में नेचुरल निखार नजर आने लगता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Besan Boby Scrub) बेसन बॉडी स्क्रब कैसे बनाएं....

बेसन बॉडी स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री- बेसन

कॉफ़ी

कोकोनट ऑयल बेसन बॉडी स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Besan Body Scrub) बेसन बॉडी स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप आप इसमें आवश्यकतानुसार कॉफ़ी और बेसन डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार कोकोनट ऑयल डालें.

फिर आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका बेसन बॉडी स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है. कैसे इस्तेमाल करें बेसन बॉडी स्क्रब? (How To Use Besan Body Scrub) बेसन बॉडी स्क्रब को नहाते वक्त इस्तेमाल करें.

इसके बाद आप स्क्रब को लगभग 5 से 10 मिनट तक लगाकर स्क्रब करें.

फिर आप इसको कॉटन या पानी की सहायता से साफ कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)