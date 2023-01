Makar Sankranti 2023: स्वादिष्ट तिल की चिक्की के साथ सेलिब्रेट करें मकर संक्रांति पर्व, ये रही बनाने की विधि

How To Make Til Chikki: हर साल 14 जनवरी को पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तिल और तिल से बनी चीजों को खाने का महत्व होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए तिल मावा गजक बनाने की विधि लेकर आए हैं। तिल की तासीर गर्म होती है इसलिए इस गजक के सेवन से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहती है।

इसके अलावा तिल की चिक्की खाने से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है जिससे आप सर्दी-खांसी या जुखाम जैसी मौसमी समस्याओं से बचे रहते हैं। इसको आप मकर संक्रांति के पर्व पर बनाकर खूब स्वाद लेकर खा सकते हैं। ये स्वाद में बेहद लजीज और बनाने में भी बेहद आसान होती है, तो चलिए जानते हैं तिल की चिक्की (How To Make Til Chikki) बनाने की विधि-

तिल की चिक्की बनाने की आवश्यक सामग्री-

तिल 1/2 कप

घी 250 ग्राम

गुड़ 1 कप

काजू 1/4 कप (चॉप किए हुए)

इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

नारियल 1 कप

बादाम 1 कप

तिल की चिक्की कैेसे बनाएं? (How To Make Til Chikki)



तिल की चिक्की बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी डालकर पिघला लें।

इसके बाद आप इसमें सारे मेवा और तिल को डालकर अच्छी तरह से रोस्ट कर लें।

फिर आप मेवा और तिल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें।

इसके बाद आप कढ़ाई में कम से कम 5 चम्मच घी डालकर गुड़ को पिघला लें।

फिर आप इसमें तिल काजू, इलायची पाउडर और नारियल डालें।

इसके बाद आप इसको करीब 30 सेकंड तक चलाते हुए मिला लें।

फिर जब गुड़ और तिल अच्छी तरह से मिलकर पक जाएं तो आप गैस को बंद कर दें।

इसके बाद आप एक प्लेट को थोड़े से घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें।

फिर आप तैयार मिक्चर को प्लेट में निकालकर जमने के लिए रख दें।

इसके बाद आप इसको चिक्की के आकार में काटकर सर्व करें।

अब आपकी तिल की चिक्की (How To Make Til Chikki) बनकर तैयार हो चुकी है।