Navratri 2023: चैत्र नवरात्रि में रख रहे हैं उपवास, तो खाने-पीने की इन बातों पर दें विशेष ध्यान, वरना पड़ जाएंगे बीमार!

How To Do Fasting In Navratri Tips: ऐसा कहा जाता है कि सेहतमंद रहने के लिए उपवास रखना अच्छी प्रक्रिया है. व्रत करने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है और बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होती है. ऐसे में चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, और व्रत के दौरान और व्रत के बाद आपको क्या खाना है, यहां जानिए...